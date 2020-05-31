دينا الشربيني تكشف نتيجة فحص كورونا بعد مخالطة رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني جمهورها عن حالتها الصحية عقب مخالطتها الفنانة رجاء الجداوي، الذي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق بسبب العمل سوياً في مسلسل «لعبة النسيان» الذي عرض ضمن أيام شهر رمضان.

وقالت الشربيني، في تصريحات تلفزيونية إن وضعها الصحي جيد وإنها كانت خائفة بدرجة أكبر على المحيطين بها، موضحة أنها أجرت تحاليل وأظهرت سلبية إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها منزليًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا، وقامت بتطبيق كافة التحذيرات التي وجهتها وزارة الصحة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز