تفاؤل.. عقار للروماتيزم يعالج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعطى عقار "أناكينرا" المخصص لأمراض الروماتيزم نتائج مشجعة في معالجة الإشكال الحاد من كوفيد-19 من خلال خفض خطر الوفاة والحاجة إلى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة.

وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما في دراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت روماتولوجي"، "أن الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام الأناكينرا لدى المصابين بكوفيد-19 في هذه الدراسة أمر مشجع في هذه الأوقات".

وقال راندي كرون "لكن هذه الدراسة تقدم أكثر الأدلة إقناعا حتى الآن على أن الأناكينرا قد يفيد المرضى الذين يعانون من متلازمة العاصفة السيتوكينية المرتبطة -19".

وتابع: "في انتظار نتائج التجارب، تعطي الأناكينرا أملا للمتضررين بشدة من الوباء".

وأضافت الدراسة أن الهدف من استخدامه هو منع حدوث "عاصفة السيتوكين" التي يهاجم فيها الجسم نفسه والتي قد تحصل في ظل التهاب رئوي حاد قد يسببه كوفيد-19 فيحصل قصور خطر في الجهاز التنفسي، وهي حالة تتوقف فيها الرئتان عن إنتاج الأكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية.

وبشكل أكثر تحديدا، يهدف عقار "أناكينرا" الى إعاقة الإنترلوكين-1 (إل-1)، وهو أحد السيتوكينات، من المشاركة في هذه "العاصفة الالتهابية".

ووفقا للفريق الطبي المؤلف من توما هويت وزملائه في مستشفى باري سان جوزيف، فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضا يعانون من شكل حاد من كوفيد-19 أدى إلى انخفاض في خطر الوفاة والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية.

وأشارت الدراسة إلى أن 25% من المرضى الذين عولجوا بالأناكينرا قد نقلوا إلى العناية المركزة أو توفوا، مقارنة بنحو 73% من الذين لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي.

وشارك في الدراسة 44 مريضا عولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج، ولدى المجموعة التي تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأكسجين بعد 7 أيام من العلاج.

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