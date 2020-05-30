حكم يلزم أحمد عز بدفع 800 ألف جنيه مصاريف دراسية لولديه من زينة

المصدر: البيان الإلكتروني

حكمت محكمة الأسرة بمدينة نصر، على الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.

وقال المحامي معتز الدكر، محامي الفنانة زينة لمصراوي، إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين 2018/2019 و2019/2020، وصدر بالإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأيدت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه مصري.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

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