مأساة إنسانية .. طبيب مصري يفقد أبناءه الأربعة ووالدته في حريق مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

مأساة إنسانية عاشها الطبيب المصري محمد سعيد الجمال، أستاذ القلب والأوعية الدموية، حيث توفي أبناؤه الأربعة وأمه إثر حريق بشقته بالدقي.

وفي التفاصيل فقد لاحظ أهالي الشارع الذي يقطن فيه الطبيب، تصاعد الأدخنة الكثيفة، يتبعها ألسنة لهب تخرج من شقته، ليسارعوا إلى الاتصال بغرفة النجدة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في حصر ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق في البناية، وتمكنوا من إنقاذ الطبيب "محمد سعيد الجمال" طبيب القلب وزوجته، لكنهم فشلوا في إنقاذ أطفالهم الأربعة، " أحمد، ياسين، مالك، كريم"، وجدتهم لأمهم، وتوفوا نتيجة "الاختناق".

وكشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، أن ماسًا كهربائيًا بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة، كان وراء نشوب الحريق.

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