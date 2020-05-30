تشييع الفنان حسن حسني وغياب لافت للفنانين

المصدر: البيان الإلكتروني

شيع اليوم جثمان الفنان المصري الراحل، حسن حسني، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم.

وارتدى مشيعو الجنازة الكمامات والقفازات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الجنازة غياب كبير لنجوم الفن، إذ لم تشهد سوى حضور الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية والفنان سعد الصغير الذي بدت عليه علامات التأثر وظل يبكي.

وتم دفن حسن حسني وسط حضور عدد قليل من أفراد الأسرة والأقارب فقط، وذلك بعد وفاته فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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