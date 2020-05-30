تصريحات مؤثرة للفنان حسن حسني قبل وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الفنان المصري حسن حسني، ليل الجمعة- السبت، عن عمر ناهز 89 عاماً، بمستشفى دار الفؤاد في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى بمدينة السادس أكتوبر.

وتعرض الفنان الراحل خلال الشهور الماضية للعديد من الشائعات التي تم تداولها بشكل مستمر عن وفاته لكن الفنان الكبير كان يرد عليها دائما بطريقة ساخرة، وفقا لمجلة لها.

حيث علق حسني في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي على شائعة وفاته فقال: "هذا الخبر يعد بروفة كويسة لوفاتي، ولا أعرف من وراء هذه الشائعات التي أجد بعضها سخيفة".

واستكمل الفنان الراحل حديثه عن شائعات وفاته: "أبنائي يخشون منها وبعضهم كان خارج البلاد وعاد بسرعة، ودائما أقول لماذا الاستعجال لكل أجل كتاب ودوري قادم".

ورد الراحل كذلك في مكالمة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على شائعة وفاته فقال: "أعاني بسبب هذه الشائعات لأن أبنائي جاء بعضهم في منتصف الليل من أجل الاطمئنان على صحتي"؟

وتحدث الفنان الراحل كذلك اثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 بكلمات مؤثرة حيث عبر عن سعادته بتكريمه قائلا: "سعيد لأنه تم تكريمي وأنا على قيد الحياة، كلامي حقيقي لأن السعادة جاءت بسبب تكريمي وأنا بينكم وليس بعد رحيلي".

ويذكر أن آخر ظهور فني للفنان حسن حسني كان في الموسم الرمضان الماضي في مسلسل سلطانة المعز مع غادة عبدالرازق.

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