شاهد .. آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل أيام من وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الفنان المصري الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عبر حسابه على إنستغرام.

ويعد ذلك هو آخر ظهور للفنان الكبير، قبل رحيله المفاجئ، منذ قليل، إثر أزمة قلبية.

كان الفنان الكبير حسن حسني قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

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