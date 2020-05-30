«الاختيار» يفتح شهية صنّاع الدراما على الأعمال الوطنية

المصدر: القاهرة - البيان

يبدو أن حالة النجاح الجماهيري التي حققها مسلسل «الاختيار»، الذي عرض رمضان المنتهي، ويتناول القصة البطولية للعقيد أحمد منسي، والجهود التي يبذلها الجيش المصري في سيناء لمواجهة الإرهاب، قد فتحت شهية صناع الدراما المصرية لتقديم أعمال فنية أخرى، وطنية الطابع، خلال شهر رمضان المقبل. إذ أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن نيتها طرح الجزء الثاني منه، تحت عنوان «الاختيار 2».

ومن بين تلك الأعمال، مسلسل بعنوان «هجمة مرتدة» عن قصة واقعية من ملفات المخابرات المصرية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد عز، هند صبري، صلاح عبدالله، ماجدة زكي. ومن تأليف باهر دويدار.. وإخراج أحمد علاء الديب. وهناك أيضاً مسلسل «القاهرة كابول» والذي يشارك بطولته: طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب. ومن تأليف عبدالرحيم كمال.. ومن إخراج حسام علي.

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