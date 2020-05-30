الأغنية تتسيّد حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت الأغنية سيدة حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أولئك الذين أطلوا على الجمهور عبر حفلات «افتراضية»، احتفالاً بأيام عيد الفطر، قدموا فيها تشكيلة من الأغنيات التي تفاعل معها الناس، وكانت كفيلة بأن تضعهم في قائمة الـ«ترند»، وفي الوقت نفسه، فقد بدأ عدد من النجوم بإعادة ترتيب أجندتهم لتتناسب مع فترة ما بعد كورونا.

وذلك مع بدء العديد من الدول بإجراءات تخفيف الحجر، وإعادة الحياة تدريجياً إلى أوضاعها السابقة. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات.

حيث كانت البداية مع الفنان مرعي الحليان، الذي شارك متابعي حسابه على «انستغرام» صورة ساحرة لدبي، وعلق عليها قائلاً: «مدينتي الجميلة.. حاضنة الحضارات والثقافات والرقي والتقدم»، حيث نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه، كما نشر الحليان مقطعاً من مسلسل دجة الفريج الذي لعب بطولته. وكتب معلقاً رحلة جديدة مع السوالف.

تصريح طريف

سأبقى في الشارع 30 يوماً، وسأنام في السيارة، تصريح طريف أدلى به الفنان نبيل شعيل خلال مشاركته في البرنامج الإذاعي عيدية لايف، وتمكن به من دق أبواب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء التصريح في إطار حديث شعيل عن خططه بعد انتهاء أزمة كورونا، ورفع الحجر المنزلي، الذي فرضه كورونا على العالم.

حيث أشار إلى أن الأزمة تسببت في تعب الجميع، وخلال اللقاء كشف شعيل عن يومياته والهوايات التي يمارسها في الحجر المنزلي، ليأتي الطبخ على رأسها.

عبر أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، احتفل الفنان الكويتي حسن البلام، أخيراً بمولودته مزيان التي رزق بها، عبر رسالة نشرها كشف فيها عن اسمها، داعياً المولى أن يجعلها من الصالحات، وأن تنتهي أزمة كورونا التي يعيشها العالم على خير.

الخبر لم يتوقف عند حدود حسابات البلام، وإنما ضجت به معظم حسابات زملائه في الخليج، الذين بادروا إلى تقديم التهنئة له، ومن بينهم الفنان داوود حسين وحبيب غلوم وغيرهما. الفنان السعودي راشد الماجد، كان أحد النجوم الذين شاركوا في فعاليات معيدين معكم.

حيث أطل على الجمهور عبر منصة شاهد بحفل افتراضي، وقبله اعترف الماجد بزيادة وزنه بمعدل 4 كيلوغرامات بسبب الحجر الصحي. وقال: المشكلة أن الوزن الزائد يظهر على خدودي، كما تحدث عن دروس أزمة كورونا. وقال: هذه الأزمة أعطتني دروساً قيمة، وأظهرت معادن ناس كثيرة، وتحديداً الذين يتعرضون للخطر من أجل مواجهة الفيروس، ويوجدون مع الصفوف الأولى، ولذا أوجه لهم التحية.

أغنية جديدة

عبر مقطع مصور نشرته على انستغرام، كشفت الفنانة ماجدة الرومي، عن تحضيرها لأغنية جديدة تحمل عنوان غنوا بكل اللغات، ولكنها لم تكشف بعد عن أي من تفاصيل الأغنية الجديدة، مكتفية فقط بكتابة عنوانها في التعليق مضيفة إليها كلمة قريباً، وحظي المقطع بتفاعل أكثر من 11 ألف مشاهدة في أقل من 11 ساعة من نشره.

واحتلت الفنانة نجوى كرم، قائمة ترند إثر حفلها الغنائي الافتراضي الذي أحيته رابع أيام عيد الفطر، عبر منصة شاهد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاتها التي أدلت بها خلال الحوار الذي أجري معها قبيل الحفل، وأكدت فيه أنها تركز في حياتها على المحبة، عادّة أنها السلاح الوحيد الذي نتملكه، قائلة:

من يبخل بمحبته يكن بخيلاً، والله لا يحب غير الشجاعة والمحبة، وتطرقت نجوى في حديثها إلى مشروع ديو الذي كان من المفترض أن يجمعها مع الفنان محمد عبده، وقالت: شرف لي أن أغني مع فنان كبير، أتوج مسيرتي الفنية من خلال هذا العمل الذي سيكون لبنانياً ـ خليجياً، إضافة إلى أنه سيكون مرصعاً بالفن الراقي، غير أن الظروف لم تسمح بعد وأنا على استعداد لإتمام هذا المشروع.

تفاعل كبير

تفاعل جماهيري كبير، حظيت به الفنانة نانسي عجرم، في حفلها الافتراضي الذي أقامته خلال أيام العيد عبر قناتها على يوتيوب، ودعت فيه الشعب العربي إلى التأمل بغد أفضل من خلال مشاركة أخيه في الإنسانية معاني الحب والطيبة، قائلة معاً نخلق عالماً جميلاً وأكثر إنسانية.

وقدمت نانسي عدداً من الأغنيات، خلال الحفل الذي قسمته إلى ثلاثة أجزاء، حملت عناوين حب وفرح وأمل. تعليقات كثيرة لاحقت الفنان محمد رمضان، بعد نشره مقطعاً مصوراً يقدم فيه نجم المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابل، أنريكي أرسي، التهنئة لمحمد رمضان بعيد ميلاده، ذلك المقطع كان كفيلاً بفتح عيون الإعلام والجمهور على رمضان، حيث ذهب البعض إلى البحث عن أصول المقطع، وعن حقيقة إذا كان رمضان قد دفع مقابله نحو 150 ألف دولار مالاً إلى منصة ستارزلي، المتخصصة في إعداد مقاطع التهنئة الخاصة بالنجوم.

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