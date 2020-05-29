تفاصيل جديدة بشأن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، تفاصيل جديدة من داخل غرفة عزل والدتها.

وقالت أميرة، وهي الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، إن نتيجة أول التحاليل المعملية الخاصة بوالدتها، أظهرت إيجابية عينتها لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19).

وأضافت أن والدتها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكشف مصدر طبي، أنه مع مرور أول يوم داخل الحجر الصحي انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو الجاري.

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