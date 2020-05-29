وفاة عميد البشرية عن 112 عاماً بعد صراع مع السرطان

المصدر: ا ف ب

توفي بوب ويتون عميد البشرية وفق موسوعة "غينيس"، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا عن عمر 112 عاما كما أكدت عائلته الخميس.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنكلترا، توفي "بهدوء" أثناء نومه في منزله صباح الخميس.

وقد حاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية "بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا (...) كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيرا بالبيئة".

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنكلترا في 29 مارس 1908 وكان واحداً من سبعة أطفال، ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وقد حصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

ويقول فريدي بلوم وهو من جنوب إفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ 116 هذا الشهر لكن لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة "غينيس".

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