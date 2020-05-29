رحيل أشهر جراحي العظام في العالم السوداني "شرف الدين الجزولي"

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي يوم أمس الخميس بانجلترا النطاس العالمي البارع البروفيسير شرف الدين الجزولي محمد علي، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، والمدير العام السابق لمستشفي شرق النيل، الذي تميز في تخصصه داخل وخارج السودان، وفق ما ذكرت صحيفة "السوداني".

وبفقده يغيب عن السودان واحد من أميز جراحي العظام، لاسيما تميزه في جراحة واستبدال مفاصل الركبة.

ونعت مستشفى شرق النيل الفقيد، وجهوده في توطين جراحة العظام بالسودان وتدريب الأطباء في مجال جراحة العظام واستبدال المفاصل.

كما نعت نقابة أطباء السودان البروفيسير الجزولي واعتبرته من أشهر الأطباء في مجال جراحة العظام، وقد تتلمذ علي يده العديد من الكوادر الطبية.

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