المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

حافظ مالك مطعم مكسيكي على نشاطه التجاري من خلال تقديم "كورونابرغر" الذي يتميز بخبز أخضر مع نتوءات.

نمكن مالك مطعم هوت دوجز زونكوس، رينيه سوسيدو (البالغ من العمر 39 عامًا ) في مدينة توريون المكسيكية إلى صنع سندويتش برغر أخضر يحاكي جزيئات الفيروس التاجي.

وتوصل رينيه إلى الفكرة بعد أن رأى صورًا لفيروس كوفيد-19 بالأخضر في إعلانات وقائية بالمدينة، وقد استغرق يومًا لصنع خبز برغر أخضر، به مسامير رقيقة.

يحتوي "كورونابرغر" على لحم البقر، ولحم مقدد وجبنة جودة وشيدر وموتزاريلا، مع بصل أحمر؛ سبانخ وطماطم وصلصة بوربون وصلصة الأفوكادو.

وأخبر دوجز زونكوس "ديلي ميل" في اتصال هاتفي الخميس الماضي أن الأمر استغرق يوما واحدا فقط لتجسيد الفكرة التي استحوذت على قاعدة عملائه، بما في ذلك عمال الخطوط الأمامية الذين يحاربون المرض القاتل.

يذكر إن مالك مطعم هوت دوجز زونكوس؛ كان قد سرح مؤخرًا أحد عامليه في شركته، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان يتصفح الإنترنت بحثًا عن طريقة لإبقاء مطعمه طافيًا في وقت اضطر فيه عدد لا حصر له من المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

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