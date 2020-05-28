مصر.. القبض على رجل ادعى أنه المهدي المنتظر

المصدر: البيان الإلكتروني

ادعى رجل في العقد السادس من عمره مقيم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة شمال مصر انه المهدي المنتظر .

وسارعت نيابة جنوب البحيرة، بإلقاء القبض على المدعي وتم حبسه بمركز كوم حماده بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيه أنه المهدي المنتظر.

وتلقى مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، معلومات بوجود فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بثه موظف، يروج أفكاراً مغلوطة عن الدين الإسلامي، ويدعى أنه المهدي المنتظر ويدعى أن له معجزات، ويسب علماء الأزهر الشريف بحسب صحيفة الأهرام القاهرية.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم وتبين أنه موظف يبلغ من العمر (54 عاما)، يقيم بمركز كوم حمادة ، وألقى القبض عليه.

وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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