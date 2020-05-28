واقعة صادمة .. تترك الفئران تلتهم وجه طفلتها بعد موتها جوعاً

المصدر: وكالات

واقعة صادمة شهدتها أستراليا، حيث لقت طفلة بمدينة بريسبان مصرعها بعد تركها والدها بلا طعام حتى ماتت لتتعرض بعدها إلى هجوم من الفئران، فيما وجهت إلى والدها تهمة القتل.

وفي التفاصيل، التهمت الفئران وجه الطفلة بعد أن أخذ جسدها في التحلل على سرير نومها داخل منزل أسرتها، وكانت الطفلة "ويليو دن" حرمت من الطعام وتركت حتى الموت، بينما تقول الشرطة إن جسدها المتحلل أظهر علامات على سوء التغذية والإهمال الحاد مع وجود تقرحات مرعبة عميقة في عظام الوركين.

ومنع الطعام عن الطفلة التي كانت مصابة بـ"متلازمة داونز" ولم يبلغ والدها السلطات إلا بعد وفاتها بيومين، في حين يعتقد أن جسدها ربما يكون قد وضع هناك لمدة يومين على الأقل قبل العثور عليها.

ويواجه والد الطفلة "مارك جيمس دن" البالغ من العمر 43 عامًا تهمة قتل ابنته، وتقول الشرطة إن الطفلة أصيبت بحروق في فروة رأسها.

واتهم والد الطفلة بالقتل ورفض طلبه بدفع الكفالة لدى مثوله أمام محكمة بريسبان، وتم تأجيل جلسة محاكمته حتى 20 يوليو.

وتم توجيه تهم للأب بموجب قوانين ولاية كوينزلاند الجديدة التي توسع تعريف القتل ليشمل اللامبالاة المتهورة لحياة الإنسان، وعند إصدار الأحكام، سيُطلب من القضاة أيضًا مراعاة ضعف حالة الضحية.

وذكرت وسائل إعلام أن الجيران شوهدوا في حالة رعب حيث أُخرجت العائلة، بمن فيهم أطفال صغار آخرون، من المنزل صباح الإثنين للتحدث إلى المحققين.

وتوجه محققون كبار وسيارتا إسعاف وأسطول من سيارات الشرطة إلى المنزل بعد اكتشاف الحادث المروع، حيث حصل الأطباء الشرعيون على مسحات أثناء فحص مكان الحادث.

وأضافت وسائل الإعلام أن والدة الطفل توفيت بعد مضاعفات الولادة، ولا يزال المحققون يحددون كيفية وفاة الطفلة، بينما ذكرت إحدى القنوات أن الطفلة لم تتلق الدواء الذي تحتاجه.

وذكر الجيران أنهم لم يواجهوا من قبل أي مشكلة من العائلة التي كانت تستأجر المنزل في شارع هادئ. وقال أحدهم: "لم أسمع الكثير منهم من قبل. إنه شارع هادئ … إنها صدمة إلى حد ما".

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