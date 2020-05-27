بالفيديو.. محمد رمضان يتلقى تهنئة من فنان عالمي

تلقى الفنان المصري ​محمد رمضان​ رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ32 من نجم مسلسل ​La Casa De Papel​، الممثل الإسباني إنريكي أرسي​.

ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ارسي وهو يعايد رمضان قائلاً:"محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".

ليرد عليه رمضان كاتبا: "شكرا لك أخي".

تلقى النجم المصري #محمد_رمضان تهنئة خاصة من نجم مسلسل #MoneyHeist

الإسباني إنريكي أرسي (ارتورو) بمناسبة عيد ميلاده

ونشر رمضان المقطع وهو يشكر الفنان الاسباني كاتبا "رسالة جميلة من الممثل Enrique Arce الذي لعب دور ArturoRoman في المسلسل العالمي"@Mohamed_Ramadan @ENRIQUEARCE_ pic.twitter.com/ONXx5PC6ne — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 27, 2020

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