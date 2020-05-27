نتفليكس تعلن موعد عرض أول مسلسل سعودي من إنتاجها

المصدر: وكالات

أعلنت شبكة نتفليكس، اليوم الأربعاء، عن أول مسلسل سعودي من إنتاجها سيبدأ عرضه يوم 11 يونيو المقبل.

وقالت الشبكة في تغريدة عبر تويتر: "الكل عنده سر يخفيه. وساوس يُعرض 11 يونيو."

"وساوس" الذي يتألف من 8 حلقات من إنتاج الشبكة الأمريكية وإخراج السعودية هناء العمير.

وتدور أحداث «وساوس» الذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكًا تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان)، الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث، التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب، ومن بطولة عبدالمحسن النمر وإلهام علي وعلي الشريف وشيماء الفضل وأسامه القس.

وهو أول عمل فني سعودي من إنتاج نتفليكس يتم عرضه عبر الشبكة الأمريكية.

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