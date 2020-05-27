محمد عبده يخطئ في عدد أولاده ويبكي أثناء غناء الأماكن

المصدر: البيان الإلكتروني

أحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً عبر منصة شاهد vip، بمناسبة عيد الفطر، ويعتبر هذا الحفل هو الأول لفنان العرب بعد أن أعلن نجله إصابة والده بالاكتئاب نتيجة تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الذي استمر لنحو 3 أشهر.

وأحدثت تصريحات فنان العرب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن لقاء أجراه معه الإعلامي علي العلياني ضمن برنامج "معيدين معاكم" على MBC FM.

وأشار في اللقاء إلى بعض تفاصيل يومياته في الحجر المنزلي حيث قال إنه ارتدى كل الملابس المنزلية وملابس النوم حتى الآن. كما لفت ممازحاً إلى أنه كان يعتقد أن عدد أولاده هو 9 ليتبين له أنهم في الحقيقة 10.

وفي مقطع آخر أثار الفنان القدير الاهتمام بأدائه أغنية "الأماكن" حيث بدا عليه التأثر الشديد إلى درجة البكاء، وهو ما أثار التساؤلات في أوساط المتابعين عن سبب تفاعله الواضح مع هذه الأغنية تحديداً خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يبكي فيها بسببها، فقد فعل هذا خلال حفل اقامه منذ أكثر من 12 عاماً.

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