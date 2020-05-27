شاهد.. جامعة صينية تستخدم الروبوتات لتخريج الطلبة عن بعد

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

استخدمت إحدى الجامعات في الصين الروبوتات لتحل محل الطلاب الذين اضطروا للبقاء في منازلهم بسبب الحجر الصحي خلال حفل تخرجهم.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها موقع "الديلي ميل"، روبوتات مزينة بقبعات وعباءات التخرج وهي تسير على خشبة المسرح لاستلام الشهادات نيابة عن الخريجين.

وحمل كل روبوت جهازًا لوحيًا مزودًا بكاميرات للسماح للطلاب بالتفاعل مع المدير عبر برنامج خاص بالمحادثة عبر الفيديو.

أقيم الحفل غير التقليدي في جامعة نانجينغ شرق الصين في 22 مايو.

وذكرت الصحافة أن أكثر من 1500 طالب ماجستير ودكتوراه استلموا شهاداتهم في ذلك اليوم.

وتم اختيار مجموعة صغيرة من الطلاب من قبل الجامعة لحضور التخرج جسديًا بينما شاهدت مجموعة أخرى من الخريجين الحفل في مكان منفصل من خلال الشاشة.

وتم استبدال الطلاب الآخرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب الفيروس التاجي بالروبوتات للاحتفال بيومهم الخاص.

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