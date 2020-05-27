من سرير العزل.. رجاء الجداوي تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة رجاء الجداوي من سرير العزل في اتصال هاتفي، تفاصيل إصابتها بكورونا في آخر يوم من تصوير مسلسل "لعبة النسيان".

ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت في مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة من راديو مصر"، من خلال رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطيع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل وفقاً لموقع "العربية نت"، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها، واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق، وتم نقل الفنانة لمستشفى العزل في الإسماعيلية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز