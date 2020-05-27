رسميا.. قطة مصابة بكورونا في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت روسيا رسميا عن إصابة قطة بفيروس كورونا المستجد وذلك لأول مرة في البلاد.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة البيطرية الفدرالية الروسية نيقولاي فلاسوف إنه تم وضع القطة تحت الحجر الصحي بمكان إقامة صاحبها على إثر تأكيد إصابتها بالفيروس بحسب روسيا اليوم.

وأشار المسؤول إلى أن هيئة الرقابة البيطرية لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات تجاه الحيوانات عقب الكشف عن إصابة قطة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، وحسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد أي دليل على إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

كما لا توجد أي معلومات عن إمكانية تطور الفيروس لدى القطط.

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