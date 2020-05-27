شاهد.. ثبات انفعالي مذهل لطفل يتعقبه دب

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر صبي إيطالي يبلغ من العمر 12 عامًا هدوءًا مذهلًا يوم السبت الماضي في جبال الدولوميت (شمال شرق إيطاليا) عندما تبعه دب عن كثب.

فخلال نزهة عائلية، ظهر دب فجأة على بعد مسافة قريبة، ما أخاف أفراد المتنزهين، ولكن ليس الفتى اليساندر.

وقال للصحيفة الإيطالية La Stampa: "كنت آمل حقاً أن يحدث ذلك."، "وعندما رأيت الدب يظهر بين الشجيرات، تأثرت للغاية. كنت حقا سعيد جدا ".

ويظهر اليساندرو في فيديو قام زوج أمه بتصويره، يلتفت إلى الدب الضخم الذي كان يقتفي في أثره، من دون ابداء أية علامات في حين لا يظهر الصبي أي علامات خوف، حيث قال عمه " فبينما كنا قلقين، ظهر اليساندرو هادئا للغاية".

ولسبب وجيه، استفاد اليساندرو من فترة الحبس لدراسة الدببة وتعلم كيفية التعامل معها، حيث يقول: "لا يجب أن أظهر للدب إني خائف، كان علي أن أذهب بعيدًا"، مضيفاً كان من المهم أن أبتعد بسرعة ولكن من دون جعل الدب يعتقد أنني قد أحس بخطر ".

في الواقع، لا يظهر الحيوان الضخم في الفيديو أية علامات على العدوانية، حتى أنه يبدو فضوليًا لرؤية الرجل الصغير.

عندما وصل للبيت، شرح الطفل السر لأمه بقوله: "لم أنظر إليه في عينيه، لذا فهم الدب أنني لست عدوه. والآن أنا أسعد طفل في العالم".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز