وفاة إعلامية مصرية في حادث أليم

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الإعلامية المصرية شيرين جمال، مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية، اليوم الثلاثاء، في حادث سير أليم.

وتوفيت المذيعة المعروفة متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها إثر حادث سير على الطريق الدائري في القاهرة.

وكتب الإعلامي مصطفى النادي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، قائلا: "الزميلة والصديقة صاحبة القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله".

وشاركت المذيعة الراحلة في عدة أعمال إنسانية وخيرية وتوعوية، وقد شاركت مؤخراً في حملة للتوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وتأتي وفاة الإعلامية المصرية بعد وفاة والدتها بشهرين فحسب، حيث دخلت في حالة من الحزن لهذا الأمر.

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