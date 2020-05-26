طبيب إيطالي: كورونا أقل حدة في الصيف لكن لن يختفي

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتظر الجميع اشتداد درجة الحرارة من اجل أن ينخفض تأثير كورونا على البشر حيث أكد الطبيب الإيطالي باسكوالي ماريو باكو، إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على فيروس كورونا، لكنه لا يقتله، ما يعني أنه لن يختفي كالسارس.

وقال في تصريحات صحفية بحسب روسيا اليوم: "لقد رأينا في المختبر أنه من خلال رفع درجة حرارة وسائط الاستزراع بضع درجات مئوية، وبالتالي إيصالها الى نطاق 25-30 درجة، فإن 53٪ من السلالات تقريبا لا تنجو، بينما تظهر البقية نشاطا أقل بـ12 مرة".

وأضاف أن فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بجائحة كوفيد-19، يعاني حتما من ارتفاع درجة حرارة الجو، و"من المتوقع أن يظهر الفيروس في الصيف نشاطا محدودا جدا، وعدائية متدنية، لكن نظرا لأنه يتمكن من البقاء على قيد الحياة، فمن المحتمل أن يعود للظهور مجددا مع انخفاض درجات الحرارة... باختصار، لن يختفي الفيروس تماما على غرار السارس".

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