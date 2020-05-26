الصورة الأولى لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من داخل مستشفى العزل بمدين الإسماعيلية شرق مصر.

وبدت الجداوي في حالة صحية جيدة ما يعني عدم حاجتها للعناية المركزة ممسكة بالمصحف من أجل قراءة القرآن، وإلى جوارها أحد الأشخاص وهو يرتدي الكمامة والقفازات.

وكانت أميرة ، ابنة الفنانة رجاء الجداوى،قالت إنها فوجئت بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

وتأكد أن جميع أفراد عائلة رجاء الجداوي غير مصابين بكورونا وجاءت نتيجة تحاليلهم سلبية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى.

وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز