مسرحية «خيبتنا» تلفزيونياً للمرة الأولى في العيد

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

بثت قناة TeN الفضائية، الليلة قبل الماضية، خلال سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك، مسرحية «خيبتنا» للفنان المصري محمد صبحي، وذلك للمرة الأولى على شاشة التلفزيون، لتسهم في منح الجمهور أمسية مع الفن الراقي في ظل الحصار الذي فرضته جائحة «كورونا» عليهم.

والمسرحية، التي يحمل «أفيشها» اسمها الكامل، وهو «خيبتنا.. ما فارقتنا» هي من تأليف وإخراج وبطولة محمد صبحي، ومبنية على نص كان قد بدأ في كتابته عام 2004، وتم عرض المسرحية على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل في عام 2018 واستمر عرضها لمدة عام ونصف، وكان المسرح كامل العدد على الدوام.

والمسرحية، نتاج أفكار وقراءات محمد صبحي، وتتناول ما شهدته وتشهده الساحتان العربية والعالمية من أحداث، وتأثير التقدم العلمي، لاسيما في مجالي الجينات والاستنساخ، على المواطنين في العالم.

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