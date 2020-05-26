رحيل ليلي ليان.. فرح شوارع باريس

المصدر: باريس- أ ف ب

توفيت المغنية ليلي ليان، التي كانت تتنافس مع إديث بياف في شوارع باريس، لجذب الحشود، الأحد، عن 103 سنوات، في مستشفى قرب العاصمة الفرنسية، وفق ما أعلن ابنها بالعماد.

وكانت ليان، صديقة الفنانين موريس شوفالييه وإيف مونتان، تعتبر آخر شخص عامل في هذا المجال، الذي يعود إلى 300 عام، والذي كان خلاله المغنون يؤدون أغانيهم في الشوارع.

بدأت ليان حياتها المهنية مع بياف، في مقاهي الشوارع وزواياها، حيث كان الفنانون بمثابة خزائن فونوغراف آلية في باريس، ما قبل الحرب.

لكن مع انتشار أجهزة الراديو ومشغلات التسجيل، وجد مغنو الشوارع صعوبة في المنافسة، ولم تقم ليان بالانتقال إلى صناعة الترفيه داخل القاعات، رغم مظهرها الجيد.

ولدت ليان في عام 1917، عندما كانت الحرب العالمية الأولى في ذروتها، وفقدت والدها، وهو مقاتل شيوعي، في عام 1944.

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