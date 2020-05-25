عندهم فراغ عاطفي .. تعليق مدير مستشفى مصري عن استقالة أطباء

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور أشرف شفيع، مدير مستشفى المنيرة العام في مصر، تلقيه أية استقالات من أي طبيب بالمستشفى خلال الساعات الماضية.

وقال "شفيع"، في تصريحات لموقع مصراوي، اليوم الاثنين: "محدش قدم استقالة ولا حد هيقدم، والأمر مجرد تلويح على الفيسبوك لأن عندهم فراغ عاطفي".

وكان عدد من الأطباء نشروا استقالتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، غداة وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى الذي يعمل بمستشفى المنيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعقب ساعات من وفاته إلى جانب 3 أطباء آخرين، حمّلت نقابة الأطباء وزارة الصحة، المسؤولية الكاملة عن عدم حماية الأطقم الطبية من عدوى كورونا.

وقالت النقابة في بيان بالساعات الأولى من اليوم: "تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم".

وبحسب بيانات النقابة، وصل عدد ضحايا كورونا من الأطباء إلى 19 طبيباً، وأكثر من 350 مصابا بين الأطباء فقط.

وأكد مدير مستشفى المنيرة أنه لا توجد أية إصابات حاليا بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية بالمستشفى.

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