انتحار شابين بشفشاون المغربية في أول أيام العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل إقليم شفشاون بالمغرب عيد الفطر بحادثتي انتحار متفرقتين كان ضحيتهما شابان في عقدهما الثاني، وضعا حدا لحياتهما، أمس الأحد، شنقا بواسطة حبل، في ظروف ما زالت مجهولة.

وأفادت "هسبريس" بأن أحد المنتحريْن شاب عشريني ينحدر من أسرة محافظة ويقيم بإقليم شفشاون، موضحة أنه قد جرى العثور عليه معلقا بحبل ملفوف بعمود بمنزل أسرته، مؤكدة أن الهالك "لم تكن تبدو عليه أية أعراض لمرض نفسي".

المصدر ذاته أضاف أن الشاب الثاني بدوره وجد جثة هامدة معلقا بحبل ملفوف بشجرة بجوار منزل أسرته الكائن بإقليم شفشاون، مشيرة إلى أن الهالك لم يتجاوز العشرين من عمره "وكان يعاني من اضطرابات نفسية".

وجرى نقل جثتي الهالكين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في وقت باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعتين المتفرقتين.

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