العثور على حوت باليني نافق بشواطىء الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لحوت نافق بشواطىء الكويت.

وأكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت أن الحوت النافق تبين أنه حوت من نوع الباليني، حيث يحتوي هذا الحوت على صفائح بالينية، وذلك لفلترة الأسماك الصغيرة والروبيان (Krill) الموجودة بالمحيطات، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

يذكر أن هذا النوع من الحيتان ووجد نافقاً بالقرب من جزيرة فيلكا سنة 2014 وبالقرب من جزيرة قاروه سنة 2015.

وأكدت الهيئة أنه تم رصده وتوثيقه إقليميا لأول مره نافقا سنة 1969 في منطقه أم قصر في العراق، لافتتة إلى أن هذه الأنواع من الحيتان تتواجد موائلها الطبيعية في المحيطات، ولكن نادرًا ما تدخل هذه الحيتان من المحيط الهندي مرورًا بخليج عمان إلى الخليج العربي، وغالبا ما تنفق لعدة أسباب منها:

1- اصطدام السفن بها عندما تمر في خطوط الملاحة البحريه.

2- كبر السن.

3- تكون مريضة.

4- تموت جوعًا وذلك لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله وهي القشريات الصغيره الموجوده فقط بالمحيطات.

وتتراوح أحجام هذه الحيتان من 13 إلى 15.5 متروعادة ما تكون الأنثى أكبر حجماً من الذكر.

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