بالفيديو.. تُثلج في أواخر مايو بلبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

خيم طقس شتوي بامتياز على لبنان في أول أيام العيد، فهطلت الليلة الماضية أمطار متقطعة على السواحل مترافقة مع رعد وبرق وريح قوية، فيما تكللت هامات جبال بلد الأرز بالثلج في عز مايو.

فبعد موجة حر استمرت عدة أيام، رجعت الشتوية إلى ربوع البلد، فأعادت الروح للربيع في الربع الأخير منه.

أما في الجبال، فتساقطت الثلوج على جبال كفردبيان، في مشهد أعاد اللبنانيين إلى فصل الشتاء، بعد أيام من الحر الشديد.

ونشرت فيديوهات تظهر تساقط الثلوج على علو 2000م، حيث تشهد منطقة كفردبيان عاصفة ثلجية، وعلى علو 1950م حيث بلغت سماكة الثلوج 5 سم.

وفي مدينة إهدن والقرى والبلدات المجاورة في قضاء بشري، هطل برد غزير تبعته أمطار غزيرة وتدنت درجات الحرارة إلى 15 درجة وسط صقيع شديد، بحسب "روسيا اليوم".

وأطل الثلج مجددا على قراميد البيوت بعدما تساقط على القمم اعتبارا من ارتفاع 1900 متر وما فوق، فغطى قمة جبل مار سركيس في إهدن، وصولا إلى أعالي بقوفا والأرز، فيما زادت سماكته على 10 سم في القرنة السوداء.

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