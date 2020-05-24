حالة رعب تضرب نجوماً مصريين خالطوا رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

سادت حالة من الذعر والرعب نجوما وعاملين مصريين في مسلسل "لعبة النسيان"، الذى عرضت آخر حلقاته أمس في موسم رمضان المنصرم، وذلك بعد التأكد من إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، ونقلها للعزل الصحي بمستشفى العزل في "الإسماعيلية ".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن حالة الخوف ظهرت لدى صناع المسلسل ، لاسيما أن أغلب ممثلين العمل خالطوا الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

مسلسل "لعبة النسيان" انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياُ بحالة توتر كبيرة، خاصة أنه من المفترض أن يخضع فريق العمل لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

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