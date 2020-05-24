طفل يصطاد كنزاً ثميناً من قاع بحيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ساعد صبي في فتح قضية سرقة مضى عليها عقد من الزمان بعد أن انتشل صندوقاً مغلقاً من قاع بحيرة في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة وعثر داخله على مجوهرات ودفتر شيكات.

وكان الصبي البالغ من العمر 6 سنوات، يصطاد الأجسام المعدنية باستخدام المغناطيس في مياه جزيرة جونز بمقاطعة تشارلستون، كوسيلة لتمضية الوقت خلال أزمة كورونا، ليمسك حبل الصيد بشيء ثقيل، لم يتمكن من سحبه إلا بمساعدة أحد المارة بحسب موقع فيتو.

ووفق ما ذكرت عائلة الصبي لشبكة«WCIV» الإخبارية، فقد تبين أن المغناطيس جذب خزنة مجوهرات قديمة، تحتوي على بطاقة ائتمان ودفتر شيكات وبعض المجوهرات المغطاة بالطين.

وقال والد الصبي إن الشرطة تمكنت من التعرف إلى صاحبة الصندوق، وهي امرأة تعيش في منطقة قريبة من بحيرة ويتني، وقد فقدته عقب تعرض منزلها للسرقة قبل 8 سنوات، مبيناً أنها فقدت المجوهرات باهظة الثمن، إلا أن عودة الصندوق قد أسعدتها.

وأضاف "أول شيء فعلته المرأة هو عناق ابني وشكرته على استعادة خزنة المجوهرات، وعودة متعلقات صغيرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة لها".

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