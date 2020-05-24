صابر الرباعي يرزق بـ "الجميلة"

المصدر: البيان الإلكتروني

رزق الفنان صابر الرباعي أول أمس الجمعة بمولودة جديدة اختار لها من الأسماء ''شابّة''، بحسب "موزاييك أف. أم".

و''شابّة'' - الجميلة بلهجة المغرب العربي - هي خامس أبناء ''أمير الطرب العربي''، وهم أمير وجود هادي وإسلام وصفاء.

يذكر أنّ صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت عربي بعنوان "أنت أقوى" مع عدّة أسماء عربيّة على غرار محمد منير واغب علامة وتامر حسنى وسميرة سعيد، ووائل جسار وسعد لمجرد وكارول سماحة وأصالة وحسين الجسمي وغيرهم من الفنانين.

والعمل من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز