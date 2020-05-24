إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى لـ "اليوم السابع"، إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد فى درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: "أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتى حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التي لحقت بها"، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: "وزيرة في قمة الاحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا".

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربيني.

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