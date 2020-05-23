بدأ العمل في عهد آيزنهاور.. كورونا يغيّب كبير خدم البيت الأبيض السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي ويلسون جيرمان، كبير خدم البيت الأبيض السابق، عن 91 عاماً، بعد عقود من الخدمة في ظل 11 رئيساً.

وكشفت حفيدته جميلة غاريت أنه أصيب بفيروس {كورونا}.

وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، التحق جيرمان بالعمل في البيت الأبيض العام 1957 في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور. لكن جيرمان لم يحصل على أول ترقية كبيرة إلا بعد وصول الرئيس جون كيندي، إلى منصبه بمساعدة من زوجته جاكلين كيندي.

وكشفت غاريت أن جيرمان كان مقرباً «بدرجة كبيرة» من جاكي كيندي التي «ائتمنته على أطفالها».

وفي العام 1966، عندما كانت زوجة جيرمان، غلاديس، على وشك الموت، بسبب مرض «الذئبة الحمراء»، أرسل الرئيس ليندون جونسون أطباءه الشخصيين بالطائرة للمساعدة في علاجها.

عمل جيرمان في البيت الأبيض من العام 1957 حتى العام 1993، ثم مرة أخرى من العام 2003 إلى لاعام 2012، عندما تقاعد في عهد باراك أوباما.

ونعى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش، جيرمان، ووصفاه بـ «الرجل الرائع».

بدورها، قالت ميشيل أوباما، في بيان، «ساعد ويلسون جيرمان في جعل البيت الأبيض منزلاً لأسر الرؤساء لعقود، بما في ذلك أسرتنا»، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

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