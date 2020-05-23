أخطاء ساذجة رصدها الجمهور في مسلسل البرنس

المصدر: البيان الإلكتروني

جذب الفنان محمد رمضان من خلال شخصية "رضوان البرنس" في مسلسل "البرنس" الكثير من المشاهدين والمتابعين له، بعد القصة الدرامية التي تناولها المسلسل حول صراع الأخوة على الميراث حتى أنهم يلجأون لمحاولات عديدة في قتله والتخلص منه، ومن خلال حلقات المسلسل حاول أشقاء رضوان التخلص منه أربع مرات مختلفة.

لكن مشاهدو المسلسل رصدوا عدداً من الأخطاء كان آخرها في الحلقة الـ 27، وتحديداً في المشهد الذي يلتقي فيه الفنان محمد رمضان بابنته بعد فراق سنوات.

جاء الخطأ الذي رصده الجمهور في مسلسل البرنس، عندما كان "رضوان" الشخصية التي يؤديها محمد رمضان يراقب ابنته، من لحظة نزولها من المنزل وركوبها ميكروباص والدها وحتى دخولها للمدرسة، فظهرت الطفلة وهي تأكل رقائق البطاطا "شيبسي" في ميكروباص، وعندما نزلت من السيارة ظهر الكيس مغلقاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد أخطاء ساذجة في مسلسل البرنس، فقد تم تداول فيديو من العمل يظهر فيه عامل من ورشة إصلاح السيارات الخاصة برضوان، وهو يصنفر الهواء بدلاً من أن يصنفر جزء من أجزاء السيارة ويصلحها.

كما رصد الجمهور خطأ في الحلقة السادسة من المسلسل، وتحديداً في المشهد الذي يتواجد فيه محمد رمضان في المستشفى بعد إصابته بالانهيار إثر وفاة زوجته وأطفاله في حادث.

ورغم أن المشهد مأساوياً إلا أن الجمهور لاحظ أمراً فجر السخرية، وهو تركيب وصلات جهاز تخطيط القلب في ذراع محمد رمضان بدلاً من صدره.

ويحظى مسلسل البرنس بمشاهدة عالية في رمضان 2020 فهو عمل من بطولة محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر وسلوى عثمان ومحمد علاء ونور وغيرهم من النجوم.

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