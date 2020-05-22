كشف حقيقة وفاة الفنانة فيروز

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى المكتب الصحفي للفنان اللبناني زياد الرحباني الشائعات التي جرى تداولها على مواقع التواصل حول وفاة أيقونة الفن اللبنانية فيروز.

وأوضح بيان المكتب في تصريحات صحافية أن السيدة فيروز بصحة جيدة، وهي لم تزر المشفى حتى وفي بيتها.

ونشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز، تدوينة على "فيسبوك" كذبت فيها ما تم تداوله من أنباء، وطمأنت محبي الفنانة بأن جميع أفراد العائلة بخير.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن غسان الرحباني قوله "إن هذه الإشاعات تعاود الظهور كل شهرين...صحتها مثل الحديد".

وترددت شائعات في وقت سابق مفادها أن الفنانة دخلت مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث توفيت.

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