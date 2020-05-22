كرة تودي بحياة شابين في مكناس المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شابان، يبلغان من العمر حوالي 17 سنة، بالمغرب حتفهما أمس الخميس، غرقا في بركة صهريج السواني بمدينة مكناس.

ووفق ما أوردته هسبريس، فإن الحادث نجم عن محاولة الشابين، سباحة، استعادة كرة قدم كانا يلعبان بها، رفقة أقران لهما بالساحة المحاذية للمَعلمة التاريخية صهريج السواني، إثر سقوطها في الحوض المائي المذكور.

وأوضحت هسبريس أنه بفضل الإبلاغ عن هذه الواقعة من طرف أحد زملاء الهالكين، تدخلت، فورا، فرقة غطاسين تابعة لهيئة الدفاع المدني بمكان الحادث، لتتمكن من انتشال جثتي الشابين.

وبينما فتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا حول ملابسات الغرق، نُقلت الجثتان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، تضيف هسبريس.

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