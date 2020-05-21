«الأثير» على إذاعة الشارقة.. جوائز وكتب وحوارات

المصدر: الشارقة - البيان

يأخذ برنامج «الأثير»، الذي انطلق قبل أكثر من 20 عاماً على إذاعة الشارقة، في موسمه الحالي، جمهوره في جولة في تمام الساعة 8:00 صباحاً، عن العديد من الموضوعات في عدد من الفقرات التعليمية والترفيهية، ويستعرض ملخصات لكتب في مختلف المجالات، منها توعوية، وتنمية ذاتية، وسير ذاتية لشخصيات بارزة، وكتب إسلامية، وقصص محفزة، كما يقدم البرنامج للمشاركين من مختلف الفئات العمرية جائزة يومية بقيمة 500 درهم.

ينقسم برنامج الأثير الصباحي، الذي تقدمه في هذا الموسم كل من عائشة الحمودي وأماني الشحي، إلى ثلاثة أجزاء، يقدم القسم الأول فقرة «مع أو ضد»، ويتم من خلالها مناقشة أبرز القضايا الاجتماعية وأحدثها، فيما يستعرض القسم الثاني فقرة «هاتها صح» لتسليط الضوء على شائعة خاطئة، ويتم تصحيحها للمستمعين، إضافة إلى فقرة «طبخة الفطور» التي تطلع الجمهور على مجموعة من الوصفات الصحية والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة على مائدة الإفطار.

كما يستعرض القسم الثاني من البرنامج فقرة بعنوان «كتاب لك ولغيرك»، الذي يستضيف نخبة من الضيوف وأهل الاختصاص والمعرفة، ويتم من خلاله طرح كتابين للمستمعين والتحدث عن محتوى هذه الكتب وأماكن توافرها، ومن ثم يحدد المستمع الكتاب الذي يريد أن يقرأه على أن يهدي الكتاب الآخر إلى شخص أو صديق مقرب.

ويستعرض القسم الثالث من البرنامج فقرة بعنوان «أقوال ابن القيم»، وهي فقرة ثابتة تبث نهاية البرنامج، وتحتوي على مجموعة من النصائح التوعوية والإرشادية في شهر رمضان الفضيل.

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