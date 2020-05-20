638.500 ألف مشاهدة رقمية لبرنامج «منصات رقمية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الرقمية التي حققتها الحلقات الأربع الخاصة من برنامج «منصات رقمية» الذي أطلقه تلفزيون دبي عبر تويتر الشرق الأوسط (Twitter MENA) المنصة الرقمية الرائدة بمتابعة كل ما يتعلق بآخر أخبار ومستجدات «تويتر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع الدورة البرامجية الخاصة وباقة المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية في شهر رمضان المبارك 2020 على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

ويأتي البرنامج الجديد الذي تقدمه مايا حجيج مساء كل سبت، ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر» بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة الجمهور لأهم الأخبار والمواضيع في فترة العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعبر حساب تويتر (@TwitterMENA)، وحساب تلفزيون دبي (@DubaiTV)، والوسم (#منصات_رقمية)، حصدت الحلقات الأربع من برنامج «منصات رقمية» أكثر من (638.500) ألف مشاهدة رقمية على مدار الأسابيع الماضية.

حيث حققت الحلقة الأولى أكثر من (188.000) مشاهدة رقمية، والحلقة الثانية ما يزيد على (175.000) ألف مشاهدة رقمية، فيما حققت الحلقة الثالثة أكثر عن (141.000) ألف مشاهدة رقمية، والحلقة الرابعة التي بثت مساء السبت الماضي، أكثر من (134.500) ألف مشاهدة رقمية.

توحد الملايين

وافتتحت مايا حجيج الإطلالة الأسبوعية الرابعة من برنامج «منصات رقمية» من تلفزيون دبي عبر «تويتر»، برصد توحد الملايين حول العالم يوم الخميس الماضي، في موقف تاريخي غير مسبوق للصلاة والدعاء لله من أجل أن يرفع وباء «كورونا»، وذلك تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

حيث لاقت الدعوة تفاعلاً وإقبالاً كبيراً منذ اللحظة الأولى التي أطلقت فيها اللجنة المبادرة من خلال البيان الذي أصدرته بـ 14 لغة عالمية، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 36 مليار تفاعل رقمي على جميع المنصات، منذ انطلاق الدعوة في الثاني من مايو الجاري وحتى صباح الجمعة 15 مايو.

كما اكتسى برج خليفة بشعار «صلاة من أجل الإنسانية» تزامناً مع المبادرة العالمية، حيث أضاء برج خليفة في دبي بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ووسم (#PrayForHumanity)، موجهاً عبارات مشاركة وتضامن إلى العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

تجربة جديدة

كما توقفت الحلقة الجديدة عند الخبر الذي انتشر وتصدر لائحة الأخبار الأنشط في الدولة، وهو إعلان «فوكس سينما» في دبي عن تجربة سينمائية جديدة في موقف السيارات على سطح مركز «مول الإمارات» للتسوق، ابتداء من مساء الأحد 17 مايو يطلب من الضيوف البقاء في سياراتها طوال فترة عرض الفيلم، كذلك تفاعل الآلاف مع خبر «تويتر» السماح لموظفيها بمواصلة العمل من المنزل حتى بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، في قرار وصفه المتابعون بالتاريخي، حيث قالت الشركة إن مكاتبها ستظل مغلقة حتى سبتمبر على الأقل مع استثناءات ضئيلة للغاية، موضحة أنها ستواصل سياسة العمل عن بعد إلى أجل غير مسمى كجزء من التحرك نحو قوة عاملة موزعة.

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