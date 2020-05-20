تمزق أجساد بناتها الثلاث .. بسبب الولادة

المصدر: د ب ا

ذكرت الشرطة أن أما /28 عاما/ في شرق الفلبين مزقت أجساد بناتها الثلاث بسكين حتى الموت قبل أن تطعن نفسها.

وجاء في تقرير الشرطة أنه تم نقل المشتبه بها إلى مستشفى في بلدة “دايت” بإقليم كامارينيس نورت، على بعد 212 كيلومترا جنوب شرق الفلبين، حيث تتلقى العلاج بسبب تعرضها لإصابات.

وقال تقرير الشرطة "تعاني المشتبه بها من اكتئاب ما بعد الولادة"، مضيفا أن الأم استخدمت سكين بولو في الهجوم.

وذكرت الشرطة أن الجيران أبلغوا عن الحادث، عندما سمعوا هياجا في المنزل ببلدة باسود المجاورة.

وتم إعلان وفاة الضحايا وهم خمسة أعوام، وعام وثمانية أشهر، وأربعة أشهر، لدى وصولهم إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن والد الأطفال لم يكن في المنزل وقت وقوع الحادث.

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