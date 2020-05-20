وفاة أشهر طبيب عيون مصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نقيب الأطباء بالمنوفية في مصر حسين ندا، وفاة حسن جمال الدين فرحات، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون ورئيس القسم الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية بفيروس كورونا.

وأصيب جراح العيون الشهير بالفيروس قبل أسبوع إثر مخالطته لمريض مصاب، ونقل بعدها لمستشفى العزل، حيث تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الثلاثاء.

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية في بيان لها، الأستاذ الدكتور حسن جمال الدين فرحات الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، ورئيس القسم الأسبق، الذي وافته المنية بعد 10 أيام من الصراع مع الفيروس.

وأضاف البيان، بتقديم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور عميد الكلية والوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم طب وجراحة العين وجميع طلابه ومحبيه العزاء في وفاته.

ويعتبر "جمال الدين" من أشهر أطباء العيون، وجرى تجهيز الجثمان داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة الباجور، استعدادا لدفنه بمركز أشمون.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت ظهر الثلاثاء وفاة طبيب آخر بسبب كورونا. وقالت إن فكري منير عزيز توفي بعد أن أصيب بالفيروس خلال تأديته لعمله.

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