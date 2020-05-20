يسّرقون بقناع محمد صلاح!

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حبس عناصر عصابة بعد إلقاء القبض عليهم مرتدين قناع اللاعب محمد صلاح، لسرقة المتاجر بمدينة نصر، بحسب موقع "اليوم السابع".

البداية عندما تلقى أمن القاهرة اخطارا بمحاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليها وجه اللاعب المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول محمد صلاح، بمحل بشارع حسنين هيكل.

وانتقل رئيس المباحث وتمكن من إلقاء القبض عليهم بعد محاولتهم الهروب مستقلين سيارة.

وكشفت التحريات أن المتهمين جميعهم عاطلون، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، و4 أقنعة وجه.

واعترفوا أمام مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا مسلحًا تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين والشروع في ارتكاب تهريب المهاجرين.

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