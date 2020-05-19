ياسمين صبري تكشف سر غضبها من رامز جلال بسبب أبو هشيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري سر غضبها من الفنان رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وذلك بسبب اجتزاء العديد من تصريحاتها بشأن علاقتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عقب استضافتها بإحدى الحلقات.

وأكدت ياسمين صبري، في مقابلة مصورة مع موقع ”اليوم السابع“، أن اجتزاء رامز جلال للكثير من تصريحاتها جعلها مادة للسخرية بين جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينة أنها تعرضت لانتقادات بسببه، وهو ما أغضبها منه.

وكشفت ياسمين صبري عن التصريحات الحقيقية التي أطلقتها بحق زوجها خلال الحلقة فقالت إنها عندما سُئلت: ”بتحبي إيه في أحمد؟.. جدعتنه ولا وسامته؟.. أجابت: ”بحب فيه كل حاجة“.

وتابعت ياسمين صبري قائلة: ”كانت إجابتي كاملة فقلت إنه شخص ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو (سيد الرجالة)، ونتمرن سويا في الجيم وهناك الكثير من الأمور المشتركة بيننا“، مردفة أن الإجابة التي عُرضت في الحلقة كانت مجتزأة من آخر كلامها وهي كلمة: ”بيضحكني“.

وأكدت الفنانة المصرية أنها صُدمت بشدة من تصريحاتها المجتزأة وأنها لم تجد تفسيرا حتى الآن لهذا الأمر، متابعة: ”تفاجأت بما تم عرضه وإيه الفكرة إن إجابتي تتقص وتتاخد دي بس وبعدين قلت وبيضحكني حتى الواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كده من رامز أبدا لإني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى“.

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