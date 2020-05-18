لماذا ألغى رامز جلال مقالب برنامجه لأول مرة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ألغى الفنان رامز جلال معظم مقالب حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي، وذلك في استضافته للفنانة نبيلة عبيد.

وفكّر رامز لأول مرة في إلغاء معظم مقالب الحلقة، عقب خروجه من خلف الستار، حيث ظهر على وجه نبيلة عبيد خوف غير مسبوق وهي على كرسي الاعتراف، وفقا لموقع الشبكة العربية.

كما قام رامز بإلغاء مشهد الثعبان، بالإضافة إلى مقلب المياه، حيث ظهر رامز واقفا بعد فكها من كرسي الاعتراف، حتى أخذ بيد نبيلة عبيد لتعبر المقلب.

وأكد رامز في بداية الحلقة من خلال مقطع صوتي بأنه شعر بخوف نبيلة عبيد، حيث فكّر في إلغاء الحلقة، ولكنه تشجع على إكمالها بمحاولة لإخراجها من الحالة التي سيطرت عليها، لكنه عاد مجددا ليلغي معظم المقالب.

ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، بالإضافة إلى مشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يظهرون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

وتدور فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف على كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.

وقد حسم القضاء المصري أمر الدعاوى المرفوعة ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي تطالب بوقف بثه.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBCخلال شهر رمضان.

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