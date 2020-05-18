شاهد.. ظاهرة لم تحدث في مصر منذ نصف قرن

المصدر: وكالات

في ظاهرة لم تشهدها محافظات الصعيد قنا وأسوان جنوب مصر منذ 45 عاما هطلت الثلوج وتبعها أجواء عاصفة وزخات أمطار تسببت بسيول قطعت طرقا رئيسية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسبب سوء الأحوال الجوية بانهيار أربعة منازل في محافظة قنا، وأصيب 12 شخصا، وسقطت عشرات الأشجار، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة قرى في المحافظة.

وأغلقت السلطات طريق قنا الأقصر الصحراوي بسبب السيول وعدم استقرار الحالة الجوية.

ووفق الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام فقد شهدت هذه المنطقة في مايو من عام 1975 سيولا تسببت في تدمير 200 منزل، وقتل ثلاثة أشخاص، وبنهاية أبريل من عام 1985 كانت قد شهدت محافظة قنا سيولا تسببت بموت 32 شخصا، وتدمير العديد من المنازل.

وغالبا ما تشهد هذه المنطقة سيولا في شهور الربيع والخريف، والتي كان آخرها سيل 1994 والذي تسببت بعدة وفيات، وخسائر فادحة بالممتلكات وسكة الحديد.

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