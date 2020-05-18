16 موهبة إماراتية شابة في «بنت صوغان»

المصدر: دبي - البيان

نجح المسلسل الإماراتي التراثي «بنت صوغان»، من إنتاج قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في تقديم عدد من المواهب الإماراتية الشابة التي وقفت باقتدار إلى جانب نخبة من نجوم الكوميديا الإماراتية يتقدمهم أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، إلى جانب جمعة علي، منصور الفيلي، بلال عبدالله، أمل محمد، نيفين ماضي.

المتابع لحلقات «بنت صوغان»، للكاتب الإماراتي جمال سالم، سيلاحظ الحضور الواضح لمجموعة الأسماء الإماراتية الشابة التي استطاعت ترك انطباع جيد في إطلالتها الكوميدية في هذا المسلسل، ما يفتح الباب واسعاً في السنوات المقبلة لتقديم أدوار بطولة جديدة ذات مساحات درامية أكثر اتساعاً ونجومية، منهم: خلف الأحبابي، عيسى كايد، محمد الكعبي، عبدالله بو هاجوس، خليفة السعدي، عادل خميس، علي مانع، طارق الغفري، عبدالرحمن الزيدي والطفل خليفة، فيما تم إسناد أدوار البطولة النسائية إلى الممثلات: هيفاء العلي، فاطمة البنداري، مواري عبدالله، رحاب العطار، زينب القنيدلي، رشا العبيدي.

هذا في الوقت الذي حظي المسلسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات قناة سما دبي الرقمية، بعدد مشاهدات محتمل وصل حتى منتصف شهر رمضان المبارك إلى أكثر 37.56 مليون مشاهدة، وهو رقم قياسي يشير إلى النجاح الجماهيري والشبابي الذي حققه هذا العمل التراثي الكوميدي، فيما وصل عدد التغريدات والمنشورات الرقمية إلى أكثر من 285 ألف تغريدة ومنشور رقمي، وتجاوز عدد التفاعلات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات وإعجاب ومشاركة أكثر من 32.58 ألف مشاركة، كما حقق أرقاماً قياسية على منصة «أوان» تجاوز خلال النصف الأول من رمضان 125.039 ألف مشاهدة رقمية، ووصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات على المنصة على شبكة «تيك توك» ما يزيد على 779.6 ألف مشاركة.

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