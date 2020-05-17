عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتفل الفنان عادل إمام اليوم 17 مايو بعيد ميلاده الـ 80 بعد رحلة فنية طويلة حافلة بالأعمال التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب حسب موقع "المصري اليوم".

ونشر عادل إمام صورة عبر صفحته الرسمية على "الإنستجرام" يحتفل من خلالها بعيد ميلاده ومنوها إلى المناسبة حيث قال: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة».

ونشر الزعيم الصورة وهي من فيلم «السفارة في العمارة»، حين كانت إحدى مضيفات الطيران تقدم التورتة لأحد الركاب، وانهالت عليها التعليقات من جانب محبيه ومعجبيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الصحة والسعادة.

يذكر أن الزعيم عادل إمام يشارك في رمضان الحالي بمسلسل «فلانتينو»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدى المرغني، ومجموعة أخرى من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجله رامي إمام.

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