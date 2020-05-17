إخلاء سبيل الفنان المصري أحمد فلوكس بكفالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة، أمس، بإخلاء سبيل الفنان المصري أحمد فلوكس، وفرد أمن خاص في مدينة الشيخ زايد، بكفالة ألف جنيه لكلٍّ منهما، على خلفية البلاغ المقدَّم من فرد الأمن ضد الفنان الذي اتهمه فيه بالاعتداء والضرب، وفقاً لما نشره موقع "المصري اليوم".

وكان قسم شرطة ثاني الشيخ زايد تلقَّى بلاغاً ‏من أحد أفراد الأمن في كومباوند بمدينة الشيخ زايد، يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليه بالضرب والسب أثناء عمله، مستعيناً بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

وبعد فحص كاميرات المراقبة، تم التحفظ على الفيديو الذي يوضح الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وقال شهود العيان إن فلوكس كان في طريقه لدخول الكومباوند لأحد أصدقائه، وطلب فرد الأمن منه الاتصال بالشخص الذي يقصده للسماح له بالدخول، وهو ما اعترض عليه الفنان، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء.

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